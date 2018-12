Sieben in Bad Vöslau aktive Bürgerinitiativen gegen diverse Bauprojekte in der Stadt schließen sich zusammen und gründen die „Liste Bad Vöslau – Vereinigte Bürgerinitiativen“. Kritik übt man vor allem am neuen Raumordnungsprogramm und der damit verbundenen Informationspolitik der Stadt.

