HANDBALL. – Nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch. Ausgerechnet gegen Titelaspiranten Hollabrunn fand der Vöslauer HC wieder in die Spur und konnte am Freitagabend einen 25:24-Heimsieg in der Spusu Challenge feiern.

