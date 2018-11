In den letzten Monaten gab es zahlreiche Eingriffe an und rund um Badener Straßen. Nicht alle baulichen Maßnahmen stoßen bei der Bevölkerung auf Verständnis. Vor allem in der Helenenstraße gibt es künstliche Verengungen, die nicht auf den ersten Blick logisch scheinen. Die Maßnahmen werden geprüft.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at