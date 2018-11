Die Rathaus-Schlüssel sind in den Händen der Narren. Am 11.11. übernahm die Faschingsgilde traditionsgemäß die Kontrolle in Traiskirchen. Auch zum „Narrenwecken“ in der Lugner City reiste man an.

