Soziales Engagement ist Monika Obermüller, die als älteste von sieben Kindern am Bauernhof im Waldviertel aufwuchs, quasi schon in die Wiege gelegt worden. Mittlerweile ist die gelernte Sozialpädagogin zwar schon in Pension, von Ruhestand kann aber noch lange keine Rede sein.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at