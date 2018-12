Auf rund 6.200 Quadratmetern wurde in 12 Monaten Bauzeit das Betriebsgebäude Süd der Wiener Netze in Traiskirchen errichtet. 90 Mitarbeiter werden am neuen Stützpunkt positioniert und sorgen künftig vom Stadtteil Oeynhausen aus für die Stromversorgung von 49 Gemeinden des südlichen Niederösterreich und des Burgenlandes.

