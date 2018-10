30 Jahre ist es her, dass in einer ökumenischen Bibelrunde die Idee zur Gründung des Weltladens entstand. Heute sind das Geschäft in der Volksbankpassage und der Faire Handel nicht mehr aus Baden wegzudenken. Am vergangenen Samstag wurde so gefeiert, wie es für den Weltladen typisch ist: Farbenfroh, fröhlich und die Faire Trade Idee hinaustragend.

