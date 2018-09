LAUFEN/RADFAHREN. – In seiner dritten Auflage ist der Velo/Run wohl endgültig in Baden angekommen. Insgesamt 1.300 Läufer und Radfahrer teilten sich am Sonntag das Helenental und sorgten damit nicht nur für einen neuen Teilnehmerrekord, sondern auch für neue Bestzeiten auf den Strecken.

