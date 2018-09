Rund 4.000 Lichtpunkte gibt es in Baden. Bis zum Ende dieses Jahres wird rund die Hälfte davon auf moderne LED-Beleuchtung umgestellt sein. Diese ist zwar in der Anschaffung teurer, bringt aber viele Vorteile mit sich. Während es in Wien viel Kritik am LED-Licht gibt, kommt es in Baden gut an.

