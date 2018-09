Um Wasser beim Gießen bis in den Wurzelbereich von Bäumen zu bringen, braucht es vor allem viel Zeit, da das meiste bereits an der Oberfläche wegläuft. In Baden wurden deswegen in den letzten Wochen viele Bäume mit „Gießsäcken“ eingefasst. Diese können gerne von jedermann befüllt werden.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at