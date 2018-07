TURNEN. – Nach 38 Jahren Einsatz für die Sportunion Traiskirchen legte Präsident Franz Bamberger in der vergangenen Woche sein Amt nieder und übergab an die jüngere Riege. Die Leitung des Vorzeigevereins bleibt aber in der Familie. Tochter Bettina Havlicek wurde zur neuen Präsidentin gewählt.

