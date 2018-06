Spikys wundersame Reise um die halbe Welt

Würde man diese Geschichte in einem Roman lesen, dann könnte man zurecht meinen, dass sie an den Haaren herbeigezogen wäre. Für die junge Badenerin Amelie steht jedenfalls jetzt fest, dass sie mit ihrem Stofftier Spiky einen magischen Freund an ihrer Seite hat.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at