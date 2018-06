Pestsäule feiert 300. Geburtstag

Beten alleine, war den Bürgern nicht genug, um eine neuerliche Pestepedemie von Baden abzuhalten. Sie wollten ein weithin sichtbares Zeichen setzen, dass weit stärker gegen die Seuche helfen sollte. So entschied die Ratssitzung am 8. Juli 1713 eine Pestsäule am Badener Hauptplatz zu errichten.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at