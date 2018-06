Olympia-Tickets verpasst

BEACHVOLLEYBALL. – Nichts wurde es mit dem erhofften Ticket für die Olympischen Jugendspiele in Buenos Aires. Mitter/Klinger und Leitner/Reiter scheiterten beim CEV Youth Cup Final in Baden vorzeitig. Gold und damit die Olympia-Qualfikation ging stattdessen an Schweden und Russland.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at