Ganz Baden trägt weiß

Bereits zum achten Mal hüllt sich die wunderschöne Kurstadt Baden ein Wochenende lang ganz in Weiß und präsentiert sich von seiner jugendlichen und unbeschwerten Seite: Am 29. Juni und am 30. Juni geht „Baden in Weiss“ über die Bühne – das weiße Fest für Jung und Alt.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at