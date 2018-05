Schlecht parken kam teuer zu stehen

Dieser Ausflug nach Baden wird einem 32-jährigen Steirer wohl in schlechter Erinnerung bleiben. Am Mittwoch der Vorwoche parkte er sein Fahrzeug in der Waltersdorfer Straße. Allerdings ragte sein BMW über die Markierung hinaus. Als Folge wurde das Fahrzeug von einer Ganitur der Badner Bahn erfasst.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at