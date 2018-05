Badenerin dreht in London

In ihrer Wahlheimat London arbeitet die in Baden aufgewachsene Schauspielerin Katharina Gerlich derzeit an einem Kurzfilm über eine dystopische Zukunftsvision. Zu sehen war sie davor schon in zahlreichen Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at