Gludovatz sagt „Adieu”

FUSSBALL. – Am vergangenen Mittwoch fand die Generalversammlung des Casino Baden AC statt. Daraus hervor ging ein neuer Vorstand, der nun die Arbeit der scheidenden Verantwortlichen weiterführen soll. Der nunmehrige Ehrenobmann des Vereins, Werner Gludovatz, übergab sein Amt, durchaus emotional, an Christian Fleischer, der nun die Zügel in der Hand hält.

