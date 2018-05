Drittes Spiel erzwingen

HANDBALL. - Zur Pause lag der Vöslauer HC im ersten Halbfinale gegen Hollabrunn noch voran, musste sich am Ende aber knapp mit 25:29 geschlagen geben. Jetzt wollen die Thermalstädter am kommenden Donnerstag das Entscheidungsspiel erzwingen, um den Final-Traum am Leben zu halten.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at