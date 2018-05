Benefiz für Frauen in Not

Zum 20-jährigen Jubiläum der Badener Frauenberatungsstelle UNDINE widmet die Badener Band MARAJÁ ihren Auftritt am 26.Mai 2018 im Theater am Steg wieder jenen Menschen, die dringend Hilfe benötigen. Der Reinerlös der Veranstaltung (Eintritt freie Spende) geht direkt an den Verein „Stützpunkt UNDINE – von Frauen für Frauen“.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at