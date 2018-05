Beethoventempel ist völlig verschmiert

Der Badener Autor Günther Schützl prangert die Zustände im Beethoventempel an. Er spricht von einer dreckigen Ecke, die man so auch in Berlin oder Detroit finden könnte und fordert Maßnahmen gegen die Vandalenakte. Laut Stadtgartendirektor könne man aber nicht viel dagegen tun.

