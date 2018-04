Neue Pächterin für Kursalon

Neue Pächterin für den Bad Vöslauer Kursalon ab September 2018. Reni Neubauer, derzeit Betreiberin der Gastronomie in der Nationalbibliothek und eines Cateringunternehmens in Wien, wird neue Einrichtung mitbringen und will auch in die Sanierung der Sanitäranlagen investieren.

