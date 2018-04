Gefahr durch Eschensterben

Das „Eschentriebsterben“ greift in Österreich und in Mitteleuropa weiter um sich. Auch in Bad Vöslau sind Bäume von der Krankheit befallen. Dabei kann es zu Gefahren für Waldbesucher durch herabfallende Äste oder plötzlich umstürzende Bäume kommen, daher sind Baumfällungen und Wegsperren in der Remise nötig.

