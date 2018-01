Trauer um Max Deen Larsen

Max Deen Larsen, Gründer und Direktor des Franz-Schubert-Instituts Baden und Lehrer am BG-BRG Biondekgasse, ist völlig überraschend am Freitag, 12. Jänner, im 75. Lebensjahr verstorben. Er wird am Dienstag, 30. Jänner, um 14 Uhr am Stadtpfarrfriedhof Baden beigesetzt.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at