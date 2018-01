Abschlussprüfung 2.0

Virtuelle Besprechungen sind in der Wirtschaft schon seit längerem üblich. An der Pädagogischen Hochschule in Baden gab es nun jedoch die erste virtuelle Abschlussprüfung. Die Technik dafür und ihre Nutzung sollen in Zukunft weiter ausgebaut werden.

