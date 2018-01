30 Jahre Fairer Handel in Baden

Der Weltladen Baden feiert heuer ein ganz besonderes Jubiläum. Was als kleine Initiative im Rahmen eines Pfarrcafes begann, ist heute ein modernes und beliebtes Geschäft in der Innenstadt, dessen Team weit mehr leistet, als schöne Geschenkartikel an Frau und Mann zu bringen.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at