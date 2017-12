Pensionist raste in Auslage

Vergangenen Mittwoch kam es gegen 16 Uhr in Baden zu einem spektakulären Auto-Unfall. Aus noch ungeklärter Ursache krachte ein Geländewagen mit Vollgas und geschätzten 50 Stundenkilometern in das Auslagenportal der Firma Gisch in der unteren Wassergasse.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at