Mödling lockt mit Gratis-parken

Seit 10 Jahren kann in Mödling an Adventsamstagen kostenlos geparkt werden. Auch die Benützung des Citybus ist in dieser Zeit gratis. Profiteure nicht nur die Gäste, sondern vor allem der örtliche Handel. So die Zahlen dafür sprechen, könnte man auch in Baden über derartige „Zuckerl“ nachdenken.

