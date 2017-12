Sauerhof vor Entscheidung

Die nächsten Wochen werden wohl über das Schicksal des Sauerhofs entscheiden. Obwohl das Denkmalamt klarstellt, dass eine Überdachung des Innenhofes nicht in Frage kommt, werden die Pläne jetzt mit Überdachung eingereicht. Was das für das ganze Projekt für Folgen hat, wird sich in Kürze zeigen.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at