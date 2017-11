Es soll wieder richtig stinken

Am Montag wurde zur mittlerweile dritten Podiumsdiskussion rund um das Thema UNESCO Weltkulturerbe geladen. Diesmal ging es um die Zukunft der Kur in Baden. Die anwesenden Fachleute waren sich einig, dass der Schwefel wieder mehr in den Vordergrund gestellt werden müsste.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at