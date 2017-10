Sensationelle neue Studienergebnisse aus Haidlhof

BAD VÖSLAU. – Schweine gelten gemeinhin als nicht besonders intelligent, obwohl sie sich in Einzelversuchen als äußert lernfähig und entscheidungsfreudig zeigen. Dass Schweine aber auch über sozialgeprägtes Lernen verfügen, also voneinander lernen, wurde bisher zwar vermutet, konnte aber nicht eindeutig nachgewiesen werden. Kognitionsforscherinnen und -forschern des Messerli Forschungsinstituts an der Vetmeduni Wien, die am Haidlhof mit Kune Kune Schweinen arbeiten, ist dieser sensationelle Nachweis nun erstmals gelungen.

