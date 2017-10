Ideen zum Café Thermal

BAD VÖSLAU. – In seiner Sitzung Ende September hat der Bad Vöslauer Gemeinderat nun alle Formalitäten zum Ankauf des Areals des Café Thermal bzw. der Villa Pereira erledigt. Für den Ankauf in der Höhe von 1,9 Millionen Euro wurde ein Nachtragsvoranschlag beschlossen, außerdem soll am 6. November eine erste Arbeitssitzung stattfinden, bei der besprochen wird, was mit dem geschichtsträchtigen Areal nun geschehen soll.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.