Neue Einblicke in Zeitgenössisches

Zum zweiten Mal beteiligt sich das Arnulf Rainer Museum heuer am „Langen Tag der Flucht“, einer Initiative der UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR gemeinsam mit Organisationen in ganz Österreich. Dieses Mal haben sich Kulturvermittlerin Saskia Sailer und Organisatorin Christine Humpl etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Asylwerber und Asylberechtigte führen am 29. September durch das Arnulf Rainer Museum – in ihren Muttersprachen, aber auch auf Englisch und Deutsch.

