Mieter wollen zu Gericht gehen

So klar wie die Immobilien Baden GmbH die Lage darstellt, scheint sie für viele Mieter von Wohnungen und Parkplätzen am Schießgraben nicht zu sein. Viele von ihnen wollen weder die Kündigung ihrer Parkplätze akzeptieren, noch die neuen Preise in voller Höhe „schlucken“.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at