Drogenproblem am Bahnhof?

TRAISKIRCHEN. – Die ÖVP Traiskirchen ortet ein Problem mit Drogenhandel am Traiskirchner Lokalbahnhof – und das vor allem dann, wenn Schüler bzw. Jugendliche unterwegs sind. Sie fordern mehr Schwerpunktkontrollen und mehr Polizeistreifen am Bahnhof. Seitens der Polizei allerdings ortet man kein verstärktes Problem – die Zeiten, in denen es ein solches gegeben habe, lägen bereits eineinhalb Jahre zurück.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.