Woody Allen in Kottingbrunn

Sie hat schon Tradition: die Septemberproduktion in der Kulturszene Kottingbrunn. Zum elften Mal will Regisseur Anselm Lipgens das Publikum auf´s Neue „verzaubern“. Im Gespräch erzählt er, was ihm bei seiner Arbeit wichtig ist, und warum es heuer „Gott“ und „Tod“ von Woody Allen wurde.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at