Verkauf des Sauerhof kein Thema

In Anlehnung an den Ankauf des Café Thermal in Bad Vöslau durch die Gemeinde, fordert die Liste „wir badener“, dass auch Baden aktiv wird und den Sauerhof kaufen soll. Darüber kann der Eigentümervertreter Siegmund Kahlbacher nur schmunzeln, die Bauarbeiten beginnen in Kürze.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at