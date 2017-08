Von 4. Oktober bis 13. November 2017 geht das Drei-Städte Kulturfestival „art.experience“ in die nächste Runde. Ein abwechslungsreiches und modernes Kulturprogramm wird geboten. Hochkarätige KabarettistInnen, AutorInnen, KünstlerInnen und JournalistInnen gastieren damit bereits zum achten Mal in Folge in Perchtoldsdorf, Mödling und Baden.

