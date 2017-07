Wassereintritt im LK Baden

Im ganzen Bezirk waren die Feuerwehren in Einsatz: die heftigen Regenfälle am Sonntag und in der Nacht auf Montag verursachten Überflutungen von Straßenzügen und Unterführungen, kleinere Vermurungen, sowie mehrere Wassereinbrüche in Gebäuden oder Garagen. Für einen stundenlangen kräftezehrenden Feuerwehreinsatz sorgte der Wassereinbruch im neuen Landesklinikum Baden-Mödling.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.