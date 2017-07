Stadtpolizei hat neuen Vize-Chef

Fast 40 Jahre lang stand Gerhard Lauermann, der vor kurzem in Pension gegangen ist, in Diensten der Stadtpolizei. In der Position des stellvertretenden Kommandanten ist ihm nun der 28-jährige Sebastian Stockbauer nachgefolgt. Er soll langsam in die Position des Kommandanten „hineinwachsen“.

