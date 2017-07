Road to France: Jugend-EM im Mountainbike Orienteering

RADSPORT. – Ein Jahr lang hat sich Tobias Micko auf diese Woche vorbereitet. Zig Stunden ist er am Hometrainer gesessen, ist in der Dunkelheit trainieren gewesen und hat sich der Hitze am Rad ausgesetzt. Alle Pläne und Vorbereitungen laufen auf kommende Woche zu, wenn in Orleans, Frankreich, die Jugend Europameisterschaften 2017 im Mountainbike Orienteering stattfinden.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.