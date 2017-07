Mehr als ein grüner Daumen: Hochsaison und Erntezeit im Ökogarten Gainfarn

BAD VÖSLAU. – Seit 20 Jahren gibt es den sozialökonomischen Betrieb „Startbahn“ in Bad Vöslau. Rund 2.500 Leute waren in dieser Zeit über sie beschäftigt, und viele haben so einen neuen Job im Regelarbeitsmarkt gefunden. Ein guter Zeitpunkt für einen Rückblick, denn immerhin gibt es mit dem Nahversorger und dem Ökogarten Gainfarn mittlerweile auch weitere erfolgreiche Projekte, die über die Startbahn betrieben werden.

