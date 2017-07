Felix Auböck in Bestform: Vöslauer Schwimmer sorgt bei WM für Schlagzeilen

SCHWIMMEN. – Seine Entscheidung den Wohnsitz in die USA zu verlegen, um noch besser trainieren zu können, erweist sich zur Zeit für den Bad Vöslauer Felix Auböck als goldrichtige Entscheidung. Bei der Schwimm-WM in Budapest präsentiert er sich in Top-Form.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at.