Abbruch in der Hauptstraße

LEOBERSDORF. – „Lebt wohl, erhaltet das alte Haus wie bisher, ich habe kein schöneres kennengelernt“, schrieb Anton Notthaft am 17. Juni 1958 in seinem Testament. Mittlerweile ist das Haus in der Hauptstraße 52 nicht mehr in Familienbesitz, sondern wurde an die AURA Wohnungseigentumsgesellschaft m.b.H. verkauft, die auf dem Grundstück einen Wohnblock errrichten will. Einen Abrissbescheid für das alte Haus gibt es bereits – aber auch Kritiker dieses Bauprojekts.

