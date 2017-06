Sauber, sauberer, effizient: Neun Millionen Euro Investitionen in die Kläranlage

BAD VÖSLAU. – Seit 45 Jahren gibt es die Kläranlage Bad Vöslau – und in all diesen Jahren wurde sie nicht nur ständig erweitert, sondern auch technisch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht. Gerade eben wurde der letzte große Umbau abgeschlossen: Neun Millionen Euro wurden in den letzten drei Jahren investiert. Am 10. Juni lädt die Kläranlage Bad Vöslau deshalb zu einem großen Tag der offenen Tür.

