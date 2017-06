Jazz: Newcomer-Festival am 28. und 29. Juni im Theater am Steg

Junge Bands werden beim Newcomer-Festival am 28. und 28. Juni im Theater am Steg mit viel Engagement ihre neuen Programme zum Besten geben. Sechs Formationen werden an den beiden Abenden erwartet – mit einem hochinteressanten Mix aus Musikern aller Generationen mit verschiedenstem Werdegang.

