Im Hades ist der Can Can los: Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“

Unter der neuen künstlerischen Leitung von Michael Lakner wird die Sommersaison 2017 der Bühne Baden mit „Orpheus in der Unterwelt“ eröffnet. In der Regie von Ulrike Beimpold gibt „Russian Gentleman“ und „Dancing Star“ Georgij Makazaria sein Operettendebut. Aber nicht in irgend einer Rolle, sondern als Göttervater Jupiter selbst…

