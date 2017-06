„Wie die Profis gespielt“

HANDBALL.- Beim Vöslauer HC wächst eine äußerst starke Generation heran. Nachdem die U11-Mädchen bereits die Landesliga dominiert hatten, fixierten sie am Wochenende in der Thermenhalle nun auch den Österreichischen Meistertitel. Das Damenteam der Vöslauer verpasste dafür in Traun knapp den Aufstieg in die Bundesliga.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at