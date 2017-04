Polizei schnappt Sittenstrolch bei Kindergarten

Rund 40 Kinder spielten am Montag Nachmittag im Außenbereich des Kindergarten „Doblhoff“ in der Helenenstraße. Gegen 14.15 Uhr entdeckte eine der Betreuerinnen einen jungen Mann, der am Nachbargrund saß, scheinbar die Kinder beobachtete und sich dabei selbst befriedigte.

Den gesamten Beitrag finden Sie in unserer aktuellen Printausgabe oder im E-Paper unter www.kiosk.at