„Wäre lieber gestorben“

LAUFEN. – Mit einer Zeit von 20:10 Stunden für 171 km mit 7.120 Höhenmetern beendete der Vöslauer Gerhard Schiemer die international stark besetzten „100 Miles of Istria“ als bester Österreicher auf dem starken fünften Platz. Mit so viel Energie, um am Ende sogar noch zu einem Sprint mit 3:30er Pace anzusetzen – nur um nicht überholt zu werden.

